Nächste Klima-Großdemo am 29. November geplant

Am Freiag gab die "Fridays For Future"-Bewegung bekannt, dass man weltweit - auch in Österreich - am 29. November erneut für den Klimaschutz auf die Straßen gehen wird.

Die Fridays For Future-Bewegung hat einen weiteren globalen Aktionstag für den 29. November angekündigt. Auch in Österreich werden an diesem Tag Demonstrationen und Aktionen stattfinden. "Wir beteiligen uns natürlich an den weltweiten Protesten", sagte Mitorganisator Johannes Stangl der APA.

Nächste Klima-Großdemos vor Weltklimakonferenz geplant

Die Aktionen finden direkt vor Beginn der Weltklimakonferenz in Chile (2. bis 13. Dezember) statt. In über 100 Städten seien bereits Aktionen geplant, teilten die Organisatoren mit. Die Teilnehmer der Konferenz sollten wissen, "dass wir da die Augen darauf haben", sagte Stangl.

Die Organisation hat aber auch für Österreich spezielle Ziele: So soll der ausgerufene Klimanotstand in die Praxis umgesetzt werden und der Nationale Energie- und Klimaplans (NEKP) nachgebessert werden. Dieser solle über die Pariser Klimaziele hinaus das 1,5-Grad-Ziel beinhalten und festlegen.

Teilnehmer-Rekord bei "Earth Strike" in ganz Österreich

Der jüngste "Earth Strike" der Bewegung Fridays For Future hat Ende September zu einer Rekordbeteiligung geführt. Österreichweit streikten Zehntausende für besseren Klimaschutz, laut Organisatoren waren es sogar 150.000. Die Polizei bezifferte die Zahl alleine für Wien mit 30.000 vor allem jugendlichen Teilnehmern.