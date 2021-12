Nächste Gecko-Sitzung mit Corona-Gipfel am Montag

Am Montagnachmittag findet die nächste Sitzung der gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination (Gecko) statt. Geplant ist eine neuerliche Bewertung der Corona-Lage, vor allem in Hinblick auf die neue Omikron-Virusvariante.

Entscheidungen seitens der Regierung hinsichtlich allfälliger weiterer Corona-Maßnahmen dürfte am Montag eher nicht zu erwarten sein. Ebenfalls zu Wochenbeginn findet der angekündigte "Test-Gipfel" statt.

Nächste Gecko-Sitzung am Montag

Die Gecko-Sitzung startet am Nachmittag um 17 Uhr. Geplant ist eine Beurteilung der Lageentwicklung - die neuen Prognosen hinsichtlich der Corona-Entwicklung werde in die Beurteilung einfließen, hieß es am Donnerstag aus dem Gremium gegenüber der APA.