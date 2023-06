Nackter tobte blutend auf Laaer-Berg-Straße in Wien-Favoriten

Ein Mann (24) soll am Wochenende nackt und blutend auf der Laaer-Berg-Straße (Wien-Favoriten) getobt haben.

Ein 24-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag nach dem Konsum von Suchtgift in Wien-Favoriten gegen Freunde, sich selbst sowie gegen die Polizei aggressiv geworden. Der Slowake soll zunächst seine Bekannten bedroht haben, die aus der Wohnung flüchteten. Danach fügte sich der Mann Schnittverletzungen am Arm zu und tobte gegen 2.45 Uhr nackt und blutend auf der Laaer-Berg-Straße, bis er mithilfe von Pfefferspray überwältigt wurde, berichtete die Polizei am Montag.