Nackte Frau in Simmeringer Bad empörte Burkini-Trägerin

Eine Burkini-Trägerin soll sich im Simmeringer Bad über eine nackte Frau in der Umkleide beschwert haben, da "Nacktheit" für ihren Sohn schlecht sei. Die Wiener FPÖ tobt.

Frauen gerieten wegen Nacktheit in Wiener Bad in Streit

Vizebürgermeister Nepp kritisiert "gescheiterte Ausländerpolitik"

"SPÖ und Grüne haben es in Wien weit gebracht, wenn jetzt integrationsunwillige radikal islamische Zuwanderer der eigenen Bevölkerung vorschreiben wollen, was sie zu tun und lassen haben", kritisiert Nepp scharf.

In der Aussendung richtete Nepp zudem deutliche Worte an die Beschwerdeführerin: "Wer unsere mitteleuropäischen Sitten nicht akzeptiert und sich hier nicht anpassen will, ist in dieser Stadt unerwünscht. Diese Islamistin sollte Wien besser heute als morgen verlassen." Zudem wird erneut ein Burkini-Verbot in den Wiener Bädern gefordert.