Nachwuchs beim Tiroler Grauvieh: Stierkalb am Tirolerhof in Schönbrunn geboren

Er ist grau wie ein Panzernashorn und auch genauso selten: Im Tiergarten Schönbrunn gibt es "kuhlen" Nachwuchs. Jüngst wurde am Tirolerhof ein Tiroler Grauvieh geboren - Seppl ist bereits sehr aktiv.

Am 9. September hat am Tirolerhof ein Tiroler Grauvieh das Licht der Welt erblickt. „Das Tiroler Grauvieh ist eine alte österreichische Nutztierrasse. Deshalb musste ein typischer Name her. Der Vater heißt Sedinus und der Name des kleinen Stiers sollte traditionell mit demselben Buchstaben beginnen. Also haben wir ihn Seppl genannt“, so Revierleiter Gerold Vierbauch.