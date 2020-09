Nachtzüge: ÖBB baut Kooperation mit der Schweiz aus

Die Nachtzüge haben sich während der Coronakrise als Erfolgsmodell erwiesen. Nun bauen die ÖBB ihre Kooperation mit der Schweiz aus.

Diese neuen Nachtzüge sind in Planung

Aber auch aus Österreich sollen die Nachtzüge verstärkt werden. Für eine Verbindung über München und Straßburg nach Paris laufen die Gespräche mit den französischen Partnern. Man arbeite noch daran, eine vernünftige Ankunftszeit in Paris zu erreichen, erläutert ÖBB-Chef Andreas Matthä am Dienstag im Klub der Wirtschaftspublizisten. Die Nachtzüge würden zunehmend zur Konkurrenz zum Flugzeug. Im Nachtzug werde um 199 Euro ein eigenes Abteil im Liegewagen mit bis zu drei Erwachsenen bzw. insgesamt sechs Personen angeboten.

Nachtzugflotte der Bundesbahnen wird aufgestockt

Die Nachtzugflotte der Bundesbahnen wird aufgestockt: 13 neue Züge um 200 Mio. Euro wurden bei Siemens in Auftrag gegeben. Dabei werden die Waggons in Wien gebaut, die Drehgestelle in Graz. Bei den großen Investitionen - Semmering-, Koralm- und Brenner-Tunnel - wurde trotz Corona nichts verschoben, bei kleineren Projekten kam es durch teilweisen Ausfall der Baufirmen zu kleineren Verzögerungen. Auch die Tests mit Innovationen laufen: Der jüngst vorgestellte Wasserstoffzug und der Batteriezug City-Jet Eco sollen dazu beitragen, dass ab 2030 kein Diesel mehr eingesetzt wird. Daher kommen sie auf den nicht-elektrifizierten Strecken zum Einsatz.