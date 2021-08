Nachtliche Bauarbeiten auf der Altmannsdorfer Straße

Am Dienstag starten auf der Altmannsdorfer Straße in Wien-Meidling nächtliche Bauarbeiten.

Am Dienstag, dem 24. August 2021, beginnt die Stadt Wien - Straßenverwaltung und Straßenbau mit der definitiven Künetteninstandsetzung am Gehsteig der Altmannsdorfer Straße zwischen Biedermanngasse und Sagedergasse in Fahrtrichtung stadtauswärts im 12. Bezirk. Die Arbeiten erfolgen nachts zwischen 20 Uhr und 5 Uhr Früh unter Freihaltung eines Fahrstreifens.Wien.