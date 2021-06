Nachtleben: Polizei kontrollierte Hotspots in Wiens

Die Wiener Polizei patrouillierte am Wochenende wieder verstärkt an Wien Party-Hotspots. Es gab vereinzelte Sofortmaßnahmen und Ruhestörungen, ansonsten war die Lage aber entspannt.

Im Wiener Nachtleben sind rund um das Wochenende nur vereinzelt Verstöße gegen Corona-Maßnahmen oder Einsätze wegen Lärmbelästigung im öffentlichen Raum verzeichnet worden. Seit Donnerstag sei ein ziviles Einsatzteam zusammen mit der Polizei am Donaukanal sowie beim Karlsplatz unterwegs, betonte die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt am Sonntag in einer Aussendung. Vor allem beim Karlsplatz war es in der Vorwoche zu einer Eskalation der Lage mit feiernden Jugendlichen gekommen.