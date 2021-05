Nachricht an Frau geschickt: Brüderpaar verprügelt 27-Jährigen

Weil er der Frau eines 26-Jährigen eine Nachricht geschrieben hatte, ist ein junger Mann am Donnerstagnachmittag in Wien-Favoriten zusammengeschlagen worden.

Laut Polizeisprecher Daniel Fürst wurde der 27-Jährige von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Der 26-jährige bulgarische Staatsbürger und sein vier Jahre jüngerer Bruder wurden festgenommen. In Margareten eskalierte unterdessen ein Familienstreit.

Das Brüderpaar gab an, dass es den 27-Jährigen wegen der Nachricht an den 26-Jährigen nur zur Rede stellen wollte. Gegen 16.45 Uhr trafen die Kontrahenten in der Quellenstraße in Wien-Favoriten aufeinander. Die Situation wurde offenbar schnell gewalttätig. Die Brüder schlugen ihr Opfer krankenhausreif. Sie wurden in der Nähe des Tatortes festgenommen und wegen absichtlich schwerer Körperverletzung belangt.