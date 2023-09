Am 6. September 2023 findet das Konzert "Nachklang 2023" vor der Karl-Borromäus-Kirche am Wiener Zentralfriedhof statt.

Nachklang 2023: Das Open-Air-Konzert am Wiener Zentralfriedhof am 6. September 2023

Eine feste Größe der außergewöhnlichen Veranstaltungen in Wien stellt mittlerweile der "Nachklang" dar. Am 6. September findet das Konzert erneut am Wiener Zentralfriedhof statt.

Die Friedhöfe Wien richten das legendäre Nachklang-Konzert nunmehr schon seit über einer Dekade gemeinsam mit der Bestattung Wien aus und sorgen bei den Fans für Begeisterung.

Am 6. September um 18:30 ist es wieder soweit - vor der eindrucksvollen Kulisse der wunderschönen Friedhofskirche zum Hl. Karl Borromäus werden stimmungsvolle Musikstücke verschiedener Epochen live dargeboten.

Lieder von am Wiener Zentralfriedhof bestatteten Künstlern

Lieder und Kompositionen legendärer Künstler*innen, die auf dem Wiener Zentralfriedhof bestattet sind, führen die Zuseher*innen auf eine musikalische Reise über den Wiener Zentralfriedhof. Die Friedhöfe Wien lassen damit die Gedenkkultur hochleben, für die Wien national und international geschätzt und bekannt ist.

Festklang und Vienna City Brass treten mit Künstlern aus Staats- und Volksoper Wien auf

Die Gruppe Festklang sowie die Gruppe Vienna City Brass ist mit Künstlern aus Staats- und Volksoper für die Bestattung Wien bei Begräbnissen tätig. Sie sorgen für die stimmungsvolle musikalische Interpretation der zeitgenössischen und historischen Musikstücke.

Moderiert wird der Nachklang 2023 von Dirk Stermann und Grissemann

Moderiert wird der Nachklang 2023 von dem bekannten Moderatorenduo Dirk Stermann & Christoph Grissemann, die humorvoll durch den Abend führen werden.

Datum: 6. September 2023, Beginn 18:30 Ende ca. 21:30

6. September 2023, Beginn 18:30 Ende ca. 21:30 Ort: Wiener Zentralfriedhof, vor der Karl-Borromäus-Kirche. Eingang über Tor 2 (Haupttor) - Simmeringer Hauptstraße 234, 1110 Wien

Die Einfahrt mit dem PKW über das Tor 2 ist am Veranstaltungstag nicht möglich. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen.