Nachhaltiger Trend zur Urnenbestattung: Wien erweitert Krematorium

Laut der Stadt Wien liegen Feuerbestattungen weiter im Trend. Der Anteil liegt aktuell bei etwa 30 Prozent, wodurch auch Investitionen in die kommunale Infrastruktur nötig werden. Bis Ende 2020 wird daher das Krematorium in Wien-Simmering erweitert.

Der Anteil der Urnenbestattung ist von 2015 bis 2019 um fünf Prozent gestiegen, wie das Krematorium am Dienstag mitteilte. Nun wird ein Erweiterungsbau neben dem historischen Gebäude, das von Clemens Holzmeister 1922 errichtet wurde, umgesetzt. Die Eröffnung im kommenden Jahr geht somit mit dem 100-jährigen Bestehen des berühmten, orientalisch anmutenden Bauwerks einher.

Urnen-Trend: Krematorium-Zubau erhöht Kapazitäten in Wien

Die Kapazitäten des Krematoriums werden durch den Zubau erheblich erweitert, hieß es dazu in einer Aussendung. Installiert wird etwa ein neuer Kühlraum sowie ein neuer Kremationsofen. Zudem wird Angehörigen künftig ein mit modernster Technik ausgestatteter Verabschiedungsraum für Trauerfeiern zur Verfügung stehen, der auch Ausblicke in den umgebenden Grünraum ermöglicht. Anders als im bestehenden Gebäude können die Trauergäste zudem auch bei der Einfuhr des Sargs in den Ofen anwesend sein.