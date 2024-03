Nachhaltiger Lesegenuss im Osternest mit Bookbot: Gewinnt Gutscheine

Dieses Ostern steht ganz im Zeichen des bewussten Konsums und der Freude am Lesen. Bookbot lädt dabei mit seiner Onlineplattform für den Kauf und Verkauf gebrauchter Bücherschätze zum Umdenken ein und präsentiert eine bunte Auswahl an Buchempfehlungen für das Osternest. Bei uns könnt ihr Gutscheine gewinnen.

In Österreich gehen die Kosten für die Produktion neuer Bücher jedes Jahr in die Millionen. Viele davon werden nur ein einziges Mal durchgeblättert und verschwinden dann oft in den Tiefen der Regale - einige bleiben sogar ungelesen.