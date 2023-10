Nachfrage bei Tafel Österreich wegen Inflation stark gestiegen

Die Nachfrage nach der kostenlosen Lebensmittelhilfe der Tafel Österreich hat sich um 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Die Tendenz ist weiter steigend.

Während Wohn- oder Energiekosten kaum beeinflussbar sind, sparen die von Armut Betroffenen am ehesten bei Nahrung, Kleidung und anderen Waren. Sie kaufen überwiegend billige Lebensmittel wie Nudeln oder Reis, erläuterten Experten bei einem Pressegespräch am Freitag in Wien.