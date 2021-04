Nachbarschaftsstreit in Wien-Simmering eskaliert: Polizisten attackiert

Ein 31-Jähriger bedrohte seinen Nachbarn am Donnerstag mit dem Umbringen. Als die Polizei einschritt, wurden die Beamten von dem Tatverdächtigen attackiert.

Wie die Landespolizeidirektion Wien am Freitag mitteilte, soll ein 31-jähriger österreichischer Staatsbürger mit seinen Nachbarn in Streit geraten sein. Im Zuge dieser Auseinandersetzung soll er diese mit dem Umbringen bedroht haben.

Als die Polizisten in dem Wohnhaus in Wien-Simmering eintrafen, verhielt er sich auch den Beamten gegenüber aggressiv und brüllte diese an. Bei seiner Festnahme wehrte er sich und attackierte die Beamten mit Kopf- und Kniestößen.