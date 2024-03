Nachbarschaftsstreit in Wien-Donaustadt gipfelte in Morddrohung

Bei einem Nachbarschaftsstreit in Wien-Donaustadt eskalierte die Situation derart, dass ein 47-Jähriger seinen Nachbarn mit einem Küchenmesser bedrohte.

Im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Nachbarn in Wien-Donaustadt kam es am 14. März auch zu einer gefährlichen Drohung mit einem Messer. Ein 47-Jähriger soll seinen Wohnungsnachbarn mit dem Umbringen bedroht und dabei ein Küchenmesser in der Hand gehalten haben.