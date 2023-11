Nachbars PC störe "Chip im Kopf": Messerattacke auf 27-Jährigen in Wien-Donaustadt

In Wien-Donaustadt kam es Mittwochabend zu einem Vorfall mit einem Klappmesser. Weil ein 28-Jähriger meinte, der Computer seines Nachbarn störe seinen Chip im Kopf, drang er in dessen Wohnung ein, verletzte dabei den 27-Jährigen mit dem Messer, drehte den Computer ab und bedrohte seinen Nachbarn mit dem Umbringen, sollte dieser den Computer wieder aufdrehen.

Zu dem Vorfall kam es gegen 18.45 Uhr in der Wagramer Straße. Das Opfer wurde durch eine Stichbewegung des 28-Jährigen (Staatsbürgerschaftsangehörigkeit bislang ungeklärt) leicht verletzt, als er diesen am Betretung der Wohnung hindern wollte. Der Mann wurde in seiner Wohnung festgenommen. Die Beamten stellten das Messer sicher. Gegen den Mann wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.