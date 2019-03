Nachbarin terrorisiert und Hund misshandelt: 39-Jähriger in Wien-Brigittenau festgenommen

Die Spezialeinheit WEGA rückte gestern in die Engerthstraße in Wien-Brigittenau aus. Ein 39-jähriger Mann wurde verdächtigt, über Monate mit einer Gaspistole auf das Fenster einer Nachbarin geschossen zu haben.

Der 39-Jährige wurde am 11. März 2019 um ca. 19.00 Uhr vorläufig festgenommen. Der Österreicher steht im Verdacht über mehrere Monate mehrfach mit einer Gasdruckpistole auf die Fensterscheibe einer Nachbarin und in den Innenhof eines Wohngebäudes in der Engerthstraße in Wien-Brigittenau geschossen zu haben.