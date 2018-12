Nach Zugentgleisung am Wiener Hauptbahnhof: Normalbetrieb wieder aufgenommen

Nach der Zugentgleisung am Donnerstagnachmittag am Wiener Hauptbahnhof, konnte der Normalbetrieb wieder aufgenommen werden. Zu Verspätungen konnte es trotz allem kommen.

Nach der Zugsentgleisung der Lok und von zwei Waggons des EC159 nach Zagreb in der Nähe des Wiener Hauptbahnhofs konnte nach Angaben der ÖBB am Donnerstag ab ca. 23.00 Uhr der “Normalbetrieb weitgehend wieder aufgenommen werden”. Im Großraum Wien kommt es jedoch “nach wie vor zu Verspätungen”, teilte die ÖBB mit. Aus diesem Grund bleibe der Hauptbahnhof Wien in der Nacht auf Freitag geöffnet.