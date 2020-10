Nach Wien-Wahl: Wiener ÖVP tagt am Montagabend

Montagabend tagt die Wiener ÖVP. Es wird über das Ergebnis der Wien-Wahl beraten. Interne Debatten sind nicht zu erwarten.

Die Gremien der Wiener ÖVP werden am Montag über das Ergebnis der Wien-Wahl vom vergangenen Sonntag beraten. Wie ein Sprecher der APA am Samstag mitteilte, findet am Montagabend eine Sitzung des Landesparteipräsidiums statt. Die ÖVP konnte nach dem Tief 2015, als sie unter die Zehn-Prozent-Marke rutschte, auf knapp über 20 Prozent zulegen.