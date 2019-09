Nach Vergewaltigungen in Wien: Polizei hofft auf neue Hinweise

Mindestens zwei Mal soll ein 43-Jähriger in Wien-Landstraße und Wien-Ottakring in Wohnungen eingebrochen und die Bewohnerinnen vergewaltigt haben. Die Polizei sucht nun nach weiteren Hinweisen.

Nachdem die Wiener Polizei am Wochenende ein Foto eines mutmaßlichen Vergewaltigers veröffentlicht hatte, der im Juli zumindest zwei Mal in der Nacht in unversperrte Wohnungen in Wien eingedrungen sein und Frauen vergewaltigt haben soll, haben sich bereits zwei Zeugen bei der Polizei gemeldet. Es sind zwei konkrete Hinweise eingegangen, bestätigte Polizeisprecher Paul Eidenberger am Freitag.

Mann auf der Wiener Mariahilfer Straße festgenommen

Der in Haiti geborene österreichische Staatsbürger war am 24. Juli auf der Mariahilfer Straße festgenommen worden. Er soll zuvor in Wohnhausanlagen in den Bezirken Landstraße und Ottakring nach unversperrten Türen gesucht haben. Am 22. Juli soll er eine 61-jährige und am 23. Juli eine 63-jährige Frau vergewaltigt haben. Der älteren Frau, die sich heftig wehrte, soll er auch den Arm gebrochen und das Opfer nach der Tat bestohlen haben.