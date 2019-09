Vergewaltigung und Diebstahl in Wien: Polizei sucht weitere Opfer

Nachdem ein 43-jähriger Tatverdächtiger zwei Frauen in Wien vergewaltigt haben soll, stellte sich heraus, dass dieser auch weitere strafrechtliche Handlungen ausgeübt haben soll. Die Polizei bittet um Hinweise und sucht nach weiteren Opfern.

Am 22. und 23. Juli 2019 soll der Beschuldigte in Wohnungen in Wien-Landstraße und Ottakring eingebrochen sein und zwei Frauen (61, 63) vergewaltigt haben. Zudem soll er eines der Opfer bestohlen haben.