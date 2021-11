Nach Urteil gegen Fellner wegen übler Nachrede: Berufung

Er war am Donnerstag nach einem Schuldeingeständnis zu 120.000 Euro Strafe verurteilt worden: Medienmacher Wolfgang Fellner geht gegen seine nicht rechtskräftige Verurteilung wegen übler Nachrede in Berufung.

Das berichteten "Kurier" und "Standard" mit Verweis auf Fellners Anwalt Georg Zanger, der für die APA am Montag vorerst nicht erreichbar war. Der "Österreich"-Herausgeber war am Donnerstag am Landesgericht für Strafsachen in Wien zu 120.000 Euro Geldstrafe verurteilt worden.