Nach Upload-Problemen: Längere Frist für Abgabe der vorwissenschaftlichen Arbeit

Das Bildungsministerium verlängert für die Bundesländer Wien, Niederösterreich und Vorarlberg die Abgabefrist für die vorwissenschaftliche Arbeit (VWA) bis Dienstag.

Grund sind mittlerweile behobene Probleme beim sogenannten Portal für abschließende Arbeiten (ABA-Portal), die am Donnerstag das verpflichtende Hochladen der VWA verhinderten. Die Schulen würden über diese Vorgangsweise vom Ministerium informiert, hieß es gegenüber der APA.

Probleme beim Hochladen der VWA in Wien, NÖ und Vorarlberg

Die VWA ist ein für alle Maturantinnen und Maturanten verpflichtender Teil der Reifeprüfung an den AHS. Sie beinhaltet eine bis zu 60.000 Zeichen umfassende schriftliche Arbeit sowie deren Präsentation und Diskussion vor einer Kommission. Die VWAs müssen bis zum Ende der ersten Schulwoche des zweiten Semesters sowohl physisch in ausgedruckter Form als auch digital abgegeben bzw. auf das ABA-Portal hochgeladen werden - diese Frist endet nun in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg. Grund für das Hochladen auf das Portal ist unter anderem, dass über diese das Plagiatsprüfungsprogramm läuft, das den Lehrern bei der Beurteilung zur Verfügung steht.