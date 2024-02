Hochladen der vorwissenschaftlichen Arbeit sorgt erneut für Probleme bei Matura

Kurz vor dem Abgabeschluss in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg gibt es Probleme mit dem Hochladen der vorwissenschaftlichen Arbeiten (VWA) für die AHS-Matura.

Matura: Kritik von Bundesschulsprecher nach erneuten Problemen beim Hochladen der vorwissenschaftlichen Arbeit

Man arbeite "mit Hochdruck" an der Behebung des Problems, hieß es auf der Homepage des Portals. "Die technischen Schwierigkeiten die sich gerade auf der Abgabeseite für die Vorwissenschaftliche Arbeit ereignen, bringen Schüler:innen durch aus in eine stressige Situation", meinte Bundesschulsprecher Marius Hladik in einer der APA übermittelten Stellungnahme. Er sei aber sicher, dass die Probleme bis zum offiziellen Abgabedatum am Ende der Woche gelöst und alle Arbeiten regulär abgegeben werden können. Ansonsten müsse die Frist verlängert oder auf die Abgabe per Stick verwiesen werden. "Es darf nicht passieren, dass durch die technischen Fehler Arbeiten nicht abgegeben werden können.''