"Nach uns die Sintflut": Kunst Haus Wien zeigt Schau zum Klimawandel

Das Unbegreifliche mit Kunst begreiflich machen - darum geht es dem Kunst Haus Wien in seiner neuen Ausstellung unter dem programmatischen Titel "Nach uns die Sintflut".

Schwindende Gletscher als Zeichen des Klimawandels

So verdeutlichen etwa die Aufnahmen von Axel Braun, wie schnell die Pasterze, Österreichs größter Gletscher, über die Jahre schwindet. Ganze zehn Meter misst hingegen die Wandinstallation von Michael Goldgruber, die ebenfalls das Schmelzen der Gletscher zum Inhalt hat. In dieselbe thematische Gruppe gehört auch die Videoarbeit "Ice Cry Baby" von Anouk Kruithof, die abbrechende Gletscher und Eispanzer aus aller Welt aneinanderreiht.

Verena Dengler hingegen zeigt neben Fotos auch Aquarelle, die bei einem Aufenthalt in Spitzbergen entstanden sind und die dort freigelegten Felslandschaften als sichtbares Zeichen der Veränderung dokumentieren. Sarker Protick widmet sich wiederum dem Ganges und den Veränderungen seines Deltas in Bangladesch, die massive Auswirkungen auf die dortige Bevölkerung haben.

Kunsthaus Wien zeigt Folgen der Klimakrise



Das einigende Band des Kompendiums ist der konkrete Zugang der meisten, teils mit der Wissenschaft gemeinsam entwickelten Arbeiten. Die sei essenziell, unterstrich Kunsthaus-Direktorin Bettina Leidl bei der Präsentation der von Sophie Haslinger und Verena Kaspar-Eisert kuratierten Ausstellung am Dienstag. Das Schmelzen der Gletscher, der Anstieg des Meeresspiegels oder andernorts die Ausbreitung der Wüste - die Folgen des Klimakrise sind massiv und in dieser Massivität für den Menschen oftmals nicht begreifbar. "Das ist auch eine Krise unserer Vorstellungskraft", so Leidl. Die Kunst schaffe hier mit ihren verschiedenen Zugängen Bilder, die zum Handeln animierten.