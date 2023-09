Nach Unfall in Wien-Landstraße: Lenkerin wollte Mann überfahren

In Wien-Landstraße kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs. Die Lenkerin des einen PKWs versuchte anschließend, den anderen Lenker niederzurasen.

Nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKWs in Wien-Landstraße versuchte ein 31-jähriger Beteiligter die Polizei zu verständigen, da die 45-jährige Lenkerin (StA.: Österreich) des zweiten beteiligten PKW einen vermeintlich alkoholisierten Eindruck auf diesen machte.

Lenkerin in Wien-Landstraße wollte Mann überfahren

Im Zuge der Verständigung der Wiener Polizei durch den 31-jährigen suchte die 45-Jährige erneut ihr Fahrzeug auf und beschleunigte geradewegs in Richtung des sich auf der Fahrbahn befindlichen Mannes. Dieser konnte einen Zusammenprall lediglich durch einen Sprung zur Seite verhindern. Durch Beamte des Stadtpolizeikommandos Landstraße konnte im weiteren Verlauf das beteiligte Fahrzeug parkend, schräg auf die Fahrbahn ragend, wahrgenommen werden.

45-Jährige in Wien-Landstraße wurde festgenommen

Die 45-Jährige befand sich schlafend in diesem. Sie wurde wegen des Verdachts der versuchten absichtlich schweren Körperverletzung vorläufig festgenommen. Im Zuge der weiteren Amtshandlung setzte diese in einer Polizeiinspektion einen versuchten Widerstand gegen die Staatsgewalt. Hierbei wurde keiner der Beamten verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde die 45-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Ebenso wurde sie gem. verkehrsrechtlicher Bestimmungen angezeigt und ihr Führerschein vorläufig abgenommen. Bei dem vorangegangenen Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Ein Alkotest konnte bei der Frau in Wien-Landstraße nicht durchgeführt werden.