Nach TU Wien-Besetzung: Aktivisten hoffen auf "breitere Bewegung"

Schon nach wenigen Stunden war die Besetzung der TU Wien vorbei. Das Rektorat ließ den Festsaal räumen, die Forderungen der Aktivisten wurden nicht erfüllt, dennoch hoffen sie auf eine "breitere Bewegung".

TU Wien-Besetzer kritisieren Polizeieinsatz



Immerhin habe sich bei der Aktion bereits gezeigt, dass die Forderungen von der Zivilgesellschaft geteilt würden, hieß es gegenüber der APA. Derzeit versuche man, den Abend aufzuarbeiten. "Die Reaktion des Rektorats und der Einsatz der Polizei waren völlig überschießend", kritisiert einer der Besetzer. Vor allem, wo doch TU-Rektorin Sabine Seidler in ihrer Rolle als neue Vorsitzende der Universitätenkonferenz (uniko) am selben Tag betont habe, dass die Unis "Orte der freien Meinungsäußerung" seien. Die Besetzung sei gewaltsam erfolgt und hätte außerdem auf unbestimmte Zeit stattfinden sollen, begründete Seidler die Räumung. Die Besetzer werfen ihrerseits der Polizei übertriebene Gewalt bei der Räumung vor.

Die Besetzung war von einer Initiative von TU-Studenten ausgegangen, die bereits seit Wochen auf den Platzmangel an der Uni aufmerksam machen und mehr Räume und Infrastruktur für die Studierenden einfordert. Nach einer Kundgebung unter dem Motto "Uns reicht's" mit gut 100 Teilnehmern am Dienstagnachmittag nahmen rund 50 Aktivisten den Festsaal in Beschlag und montierten ein Transparent mit der Aufschrift "Besetzt die Unis" an der Fassade.