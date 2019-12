Festsaal der TU Wien von rund 100 Personen besetzt

Rund 100 Personen haben unter dem Motto "Uns reicht's" am Dienstag Nachmittag vor dem Hauptgebäude der Technischen Universität (TU) gegen die aktuelle Hochschulpolitik protestiert und den Festsaal besetzt.

Festsaal der TU Wien besetzt - "Wink mit dem Zaunpfahl an Sigi"

Adressatin war unter anderem Koalitionsverhandlerin und Ex-"unibrennt"-Aktivistin Sigrid Maurer: "Das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl an Sigi, damit sie sich an ihre Anliegen erinnert", hieß es schon vor der Besetzung bei der Kundgebung. Bei dieser waren unter anderem Plakate mit dem Motto "#wiederbrennen" zu sehen.

Protest gegen stagnierende Hochschulpolitik in Wien

Rektorin will sich für Besetzer einsetzen

Die Grüne Vize-Klubchefin Sigrid Maurer, vor zehn Jahren selbst Vorsitzende der Österreichischen HochschülerInnenschaft und eine der Protagonistinnen der #unibrennt-Bewegung bei der Besetzung des Audimax der Uni Wien, griff den Ball auf. Sie erinnere sich gerne an #unibrennt zurück und finde das Engagement der Studierenden wichtig, so Maurer zur APA. "Ich nehme auch gerne den Forderungskatalog der Studierenden entgegen, kann aber aufgrund des Plenartags, der morgen bis spät in die Nacht dauern wird, frühestens am Donnerstag an der TU vorbeikommen."