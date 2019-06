Nach tödlichem Herzinfarkt vor Spital: Ermittlungen in Wien eingestellt

Nachdem ein 63-jähriger Mann im November 2018 vor einem Spital mit einem Herzinfarkt zusammengebrochen war, ohne dass ihm jemand geholfen hat, wurden die Ermittlungen nun eingestellt.

Nach dem Tod eines 63-jährigen Mannes, der am 2. November 2018 in der Nähe des Spitals Göttlicher Heiland in Wien-Hernals mit einem Herzinfarkt zusammengebrochen war, ohne dass der Portier ihm unmittelbar geholfen hätte, hat die Staatsanwaltschaft Wien ihre Ermittlungen eingestellt. Behördensprecherin Nina Bussek bestätigte der APA am Freitag entsprechende Medienberichte.