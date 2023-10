Nach tödlichem Schlepper-Unfall: U-Haft für Fahrer

Der Fahrer und mutmaßliche Schlepper der Migrantengruppe befindet sich nach einem schweren Unfall mit sieben Todesopfern auf der Autobahn 94 in Südostbayern nun in Untersuchungshaft.

Dem 24-Jährigen - ein Staatenloser, der zuletzt in Wien wohnte - werden unter anderem siebenfacher Mord, 15-facher versuchter Mord und das Einschleusen von Ausländern mit Todesfolge vorgeworfen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstagabend mitteilten.

Nach tödlichem Schlepper-Unfall in Bayern: U-Haft für Fahrer

Mann mit Wohnsitz in Österreich hatte neun Personen in Kleintransporter

Der staatenlose Mann mit Wohnsitz in Österreich hatte den Ermittlungen zufolge Freitagfrüh einen für neun Personen zugelassenen Kleintransporter gesteuert, in dem 22 Menschen aus Syrien und der Türkei zusammengepfercht waren. Vor einer versuchten Kontrolle der deutschen Bundespolizei flüchtete er mit 180 Stundenkilometern und hochriskanten Fahrmanövern, bis er an der Autobahnabfahrt Ampfing/Waldkraiburg im Landkreis Mühldorf am Inn die Kontrolle verlor und sich der Wagen überschlug.