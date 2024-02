Nach Tod von Säugling in Wien: Eltern bleiben in U-Haft

Wegen Verdunkelungsgefahr und Tatbegehungsgefahr wurde die U-Haft über die mordverdächtige Eltern des toten Säuglings verlängert.

Die Eltern eines Säuglings, der Anfang Februar in Wien vermutlich aufgrund eines Schütteltraumas gestorben ist und unter Mordverdacht steht, bleiben weiterhin in Untersuchungshaft, so die Sprecherin des Wiener Landesgerichts, Christina Salzborn, auf Anfrage der APA am Montagmittag.