Baby in Wien an Schütteltrauma gestorben: Mutter schweigt beharrlich

Nachdem der erst drei Monate alte Sohn einer 26-Jährigen und eines 29-Jährigen in Wien vergangene Woche wohl an den Folgen eines Schütteltraumas gestorben sein dürfte, hat die Mutter bislang von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht.

Die Verteidigerin der Mutter des drei Monate alten Buben, der am vergangenen Dienstag an den Folgen von Hirnverletzungen in einem Wiener Spital gestorben ist, will sich vorerst nicht zu den gegen die 26-jährige Frau gerichteten Mordverdacht äußern.