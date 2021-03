Nach Tiktok-Aufruf: Wiener Innenstadt mit verstärkter Polizei-Präsenz

Seit die wärmeren Temperaturen wieder vermehrt Menschen auf die Straßen gezogen haben, führt die Polizei in der Wiener Innenstadt - vor allem im Grätzel zwischen Albertina, Kärntner Straße, Stephansdom und Graben - verstärkt Streifen durch. Ein Aufruf einer Jugendlichen auf Tiktok hat den Anstoß für die Schwerpunktkontrollen, die regelmäßig in zahlreichen Amtshandlungen wegen Covid-Verstößen enden, gegeben.

Der Teenager hatte Anfang Februar in dem Videoportal kundgetan, sie sei "heute in der Innenstadt zu sehen", was etliche ihrer deutlich über 100.000 Follower auf dem sozialen Netzwerk dazu brachte, in die City zu strömen, berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass. Das Mädchen soll dafür bekannt sein, sich bei Schlägereien zu filmen oder filmen zu lassen und diese Videos online zu stellen.