Nach Streit mit Frankreich: Apple aktualisiert iPhone 12

Nach der Rückrufdrohung für sein iPhone 12 in Frankreich wird Apple die Software des Geräts anpassen. Dieses solle die Testmethode berücksichtigen und sei nicht von Sicherheitsbedenken ausgelöst worden, so der Konzern.

Behörde forderte wegen überhöhter Strahlung Verkaufsstopp für iPhone 12

Die französische Behörde Agence nationale des fréquences (ANFR) hatte am Dienstag angeordnet, dass Geräte des drei Jahre alten Modells aus den Verkaufskanälen entfernt werden müssten. Wenn Apple die Werte nicht "so schnell wie möglich" mit einem Update korrigiere, müssten auch die in Frankreich im Umlauf befindlichen Geräte zurückgerufen werden, hieß es.