Streit zwischen Frankreich und Apple um iPhone 12

Das iPhone 12 sorgt für Streit zwischen französischen Behörden und Apple. Während Frankreichs Strahlenaufsicht eine überhöhte elektromagnetische Strahlung bei dem Model festgestellt haben will, veröffentlichte der Konzern Daten, die eine Einhaltung der Grenzwerte zeigen.

Die Überprüfungen durch zahlreiche Staaten bestätigt, dass das iPhone 12 die internationalen Grenzwerte für elektromagnetische Strahlung einhalte, so Apple am Mittwoch.

Die Nachricht trifft den US-Konzern in schwierigen Zeiten: Der Absatz seiner Smartphones, die rund die Hälfte zum Gesamtumsatz beisteuern, schwächelt weltweit. Darüber hinaus verbot China Insidern und Medienberichten zufolge Staatsbediensteten die Nutzung von iPhones an ihren Arbeitsstätten. Die Regierung in Peking wies dies am Mittwoch allerdings zurück.