Nach Streit: Männer verwüsteten Wohnung eines 41-Jährigen in Wien

Zwei derzeit unbekannte Männer sollen, nach einer verbalen Auseinandersetzung, einen 41-Jährigen vom Fahrrad getreten haben. Das Opfer blieb unverletzt und konnte flüchten. Danach brachen die beiden Tatverdächtigung in die Wohnung des Mannes in Wien-Leopoldstadt ein.

Zwei junge Männer sollen im Juni einen 41-Jährigen in Wien-Leopoldstadt nach einer verbalen Auseinandersetzung "vom Fahrrad getreten" haben. Das Opfer blieb unverletzt und flüchtete. Der Vorfall hatte aber auch noch ein Nachspiel: Das Duo soll sich rund um den Wohnort des 41-Jährigen mehrfach nach dessen Aufenthalt erkundigt haben. Schließlich seien die Unbekannten in seiner Abwesenheit bei ihm eingebrochen, die Wohnung wurde verwüstet.

Männer brachen nach Streit in Wohnung von 41-Jährigen ein

Der ursprüngliche Streit hatte demnach am 10. Juni stattgefunden. "Am 12. und 13. Juni sollen die beiden mutmaßlichen Täter in die Wohnung des 41-Jährigen eingebrochen sein, einen Laptop sowie ein Dokument entwendet, Gegenstände mit Lack besprüht sowie den Wasserhahn verstopft und das Wasser aufgedreht haben, wodurch ein massiver Wasserstau zustande kam", schilderte Polizeisprecherin Barbara Gass am Donnerstag. Es sei erheblicher Sachschaden angerichtet worden.