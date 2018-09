Nach Sommerpause: Grasser-Prozess wird fortgesetzt

Heute wird der Prozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser nach einer mehrwöchigen Sommerpause fortgesetzt.

Nach der Einvernahme aller Angeklagten zum Korruptionsverdacht bei der Buwog-Privatisierung und der Einmietung der Finanz in den Linzer Terminal Tower wird Richterin Hohenecker zur Causa Telekom wechseln. In dem Verfahren geht es um “Schwarze Kassen” in der Telekom Austria in den Jahren von 2004 bis 2009. Meischberger und Hochegger sind auch dort angeklagt, deswegen wurde die Causa in den Prozess einbezogen. Weiters sind auch Rudolf Fischer, Ex-Vorstand der Telekom Austria, sowie zwei frühere Mitarbeiter des teilstaatlichen Telekom-Konzerns angeklagt.