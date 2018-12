Nach sechs Jahrzehnten: Letzte Geburt im Wiener Krankenhaus Göttlicher Heiland

“YoungMum” wird am neuen Standort weiter betrieben. Durch die Zusammenlegung der beiden Abteilungen steigt die Kapazität im St. Josef von bisher 2.000 auf über 3.600 Geburten pro Jahr. Damit wird das Hietzinger Krankenhaus zum größten Geburtenzentrum Wiens. Den damit verbundenen Anforderungen will man mit einem eigenen Eltern-Kind-Zentrum begegnen, in dessen Rahmen bereits im vergangenen Juli die Neonatologie eröffnet wurde. Die ergänzende Abteilung für Kinderheilkunde öffnet 2019 ihre Pforten, kündigten die Betreiber am Samstag in einer Presseerklärung an.

(APA/Red)