Nach Schulstreit: 13-Jähriger rammte Mitschüler in Wien-Brigittenau Schere in den Kopf

Nach einem Streit in einer Wiener Schule eskaliert die Situation, als ein 13-Jähriger seinem Mitschüler mit einer Schere in den Kopf sticht; der Vorfall wird von der Polizei untersucht.

Im Zuge eines eskalierten Streits soll ein 13-Jähriger am Freitag einem Mitschüler in Wien-Brigittenau mit einer stumpfen Schere in den Kopf gestochen haben, berichtete "oe24" am Montag.