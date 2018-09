Die Frau musste in ein Wiener Spital gebracht werden, konnte aber bald wieder entlassen werden.

Die Frau musste in ein Wiener Spital gebracht werden, konnte aber bald wieder entlassen werden. ©pixabay.com

Die Frau musste in ein Wiener Spital gebracht werden, konnte aber bald wieder entlassen werden. ©pixabay.com

Nach Scheidung: Ex-Mann schlug in Wien-Favoriten auf 23-Jährige ein

Am Mittwoch wurde eine 23-jährige Frau in Wien-Favoriten nach dem Scheidungstermin von ihrem Ex-Mann attackiert. Sie musste in ein Spital gebracht werden.

Nach der Scheidung in einem Wiener Bezirksgericht fuhr die türkischstämmige 23-Jährige mit einem 27-jährigen Bekannten am frühen Mittwochnachmittag zu ihrer Wohnung im Bereich der Troststraße in Wien-Favoriten. Als sich die Frau einparken wollte, verstellte ihr ein Fahrzeug den Weg.

Aus dem Auto stiegen ihr 24-jähriger Ex-Mann und dessen 20-jähriger Bruder. Beide gingen auf das Auto zu, öffneten die Türen, zogen die Fahrerin wie auch den Beifahrer aus dem Fahrzeug und schlugen auf sie ein.