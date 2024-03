Nach Raub auf offener Straße in Wien: Verdächtiger verhaftet

Am 24. Februar soll ein 18-Jähriger von einem bislang unbekannten Mann überfallen worden sein. Nun konnte der Fall offenbar geklärt werden.

Verdächtiger nach Raub auf offener Straße in Wien-Simmering festgenommen

Durch umfangreiche und engagierte Ermittlungen konnten die Beamten einen 18-jährigen österreichischen Tatverdächtigen identifizieren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 18-Jährige festgenommen. Die Festnahme erfolgte am 02. März an der Wohnadresse des Tatverdächtigen. Das mutmaßliche Tatwerkzeug, ein Klappmesser, wurde sichergestellt. Der 18-Jährige bestreitet die Tatvorwürfe. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.