Nach "Privatfahndung": Mann will Bier-Shop-Besitzer klagen

Ein Wiener Bierlokalbetreiber rief ein "Privatfahndung" aus, um eine Person zu finden, die angeblich Vandalismus gegen sein Lokal begangen hätte. Nun meldete sich ein Mann der auf den Videos abgebildet ist.

Bierlokalbetreiber wirft dem Mann Vandalismus und Diebstahl vor

Er werde eine Anzeige wegen Verleumdung einbringen, den Shopbetreiber klagen und sich bei der Datenschutzbehörde beschweren, sagte er der Tageszeitung. Eine Sachbeschädigung an dem Geschäft wolle er nicht begangen haben, auch wenn er angibt, keine genaue Erinnerung an den Tag zu haben.

Der Bierlokalbetreiber wirft den auf seiner Homepage abgebildeten Personen Vandalismus und Diebstahl vor. Er lobte 100 Euro an Personen aus, die ihm Name und Adresse einer der abgebildeten Personen nennen. Das dürfte nun zumindest einmal geschehen sein. So gibt der anonyme, abgebildete Mann gegenüber dem "Standard" an, seine Freundin in das Geschäft geschickt zu haben, damit sie dem Lokalbetreiber seinen Namen und Adresse nennt. Die 100 Euro soll sie daraufhin erhalten haben.