Nach Post-Überfall in Wien-Ottakring: Justiz ließ Täter laufen

Ein ehemaliger Post-Bediensteter soll einen Raub einer Filiale in Wien-Ottakring geplant haben und wurde rechtskräftig verurteilt. Kurz vor der Inhaftierung setzte er sich aber in die Türkei ab.

Die Justiz hat einen früheren Post-Bediensteten laufen lassen, der die treibende Kraft an einem Überfall auf sein Postamt in Wien-Ottakring gewesen sein dürfte und der dafür rechtskräftig zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Statt die Strafe anzutreten, tauchte er unter, wie am Dienstag bei der Verhandlung gegen zwei mutmaßliche Komplizen am Landesgericht bekannt wurde.