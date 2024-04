Nach ORF-Aus für "Fit mit Philipp": Jelinek könnte bei neuem Sender andocken

Philipp Jelinek könnte nach seinem Aus im ORF schon Ende April zu ServusTV wechseln, so der "Kurier" unter Berufung auf Personen, die mit den Ereignissen vertraut sind. Gegenüber der APA äußerte sich der Privatsender nur so, dass man stets an "interessanten Sportübertragungen interessiert" sei.

Philipp Jelinek bekam Probleme wegen Chats aus den Jahren 2018 und 2019 mit Heinz-Christian Strache, dem damaligen FPÖ-Vorsitzenden und Vizekanzler.

Jelinek bot Strache in Chats interne Informationen über ORF an

Jelinek ersuchte darin um Unterstützung des Politikers, um eine Moderationsrolle bei "Guten Morgen Österreich" zu erlangen. Als Gegenleistung bot er Einblicke in interne Informationen des ORF an. Nach Überprüfung der Anschuldigungen entschied sich der ORF, sich von dem Wiener zu trennen und ersetzt "Fit mit Philipp" ab Montag durch "Fit mit den Stars".

"Fit mit Stars" ersetzt "Fit mit Philipp" im ORF

Zur Eröffnung um 9.10 Uhr auf ORF 2 präsentiert Conny Kreuter in "Fit mit den Stars" Aktivierungs-, Mobilisierungs-, Kräftigungs- und Dehnübungen für jede Altersklasse, laut einer Mitteilung des ORF. "Ich bringe auch ein paar neue, wirklich spaßige Übungen oder beispielsweise Atemtechniken mit. Denn Freude an der Bewegung und energiegeladen in den Tag zu starten, ist das A und O", erklärte die professionelle Tänzerin und Sportwissenschaftlerin. In den kommenden Wochen werden Persönlichkeiten wie Andreas Goldberger, Hans Knauß und Armin Assinger als Leitfiguren auftreten.