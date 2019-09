Nach NR-Wahl: Vilimsky fordert Neustart für FPÖ

Nach der ersten Hochrechnung der Nationalratswahl 2019 meldete sich FPÖ-Generalsekretär Harald Vilikmsky zu Wort. Er will angesichts einen Neustart für seine Partei.

Man müsse "neue Gesichter in verantwortungsvolle Rollen holen" , sagte Vilimsky am Sonntag in einer ersten Reaktion zur Hochrechnung der Nationalratswahl. Zudem müsse man nun eine "Wählerrückholaktion" starten, die sicher nicht wieder zehn Jahre dauern werde. Bei der kommenden Koalition sei ÖVP-Chef Sebastian Kurz am Zug.