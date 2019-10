Nach Notruf-Ausfall: Lob und Tadel von Wiens Bürgermeister Ludwig

Nach dem Ausfall der Notrufnummern in ganz Österreich dankte Bürgermeister Michael Ludwig allen Einsatzkräften der Stadt für ihr rasches Handeln. Kritik erntete dagegen die Telekom.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat am Mittwoch noch einmal Stellung zum flächendeckenden Ausfall der Notrufnummern in Österreich am Montag Stellung bezogen.

Wiener Bürgermeister dankte Berufsrettung und Berufsfeuerwehr

Die Mitglieder des sogenannten "K-Kreises", eines Zusammenschlusses der sicherheitsrelevanten Dienststellen und Einheiten in der Stadt, hätten unmittelbar reagiert und sich vernetzt. "Mein Dank gilt all jenen, die am Montag in einer unvorhersehbaren Situation, an der sie keine Schuld hatten, gut reagiert haben", so Ludwig.