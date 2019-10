Nach Messerattacke auf Asylwerber in NÖ: Bruder in U-Haft

Über jenen 17-Jährigen, der seinen Bruder am Montag in Wimpassing mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben soll, wurde nun die U-Haft verhängt.

Über einen 17-Jährigen, der am Montagabend in Wimpassing (Bezirk Neunkirchen) seinen um ein Jahr älteren Bruder durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt haben soll, ist die U-Haft verhängt worden. Die Frist läuft bis zum 6. November, teilte Birgit Borns, Sprecherin des Landesgerichts Wiener Neustadt, am Donnerstag auf APA-Anfrage mit. Gegen den Syrer wird wegen Mordversuchs ermittelt.