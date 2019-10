NÖ: Messerattacke auf Asylwerber - lebensgefährlich verletzt

In Wimpassing im niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen kam es am Montagabend zu einer Messerattacke auf einen 18-jährigen Asylwerber. Er wurde lebensgefährlich verletzt.

Laut Polizeisprecher Walter Schwarzenecker waren das spätere Opfer und sein Bruder (17) spazieren, als es zu der Attacke kam. Der Syrer wurde von hinten in die Schulter gestochen und im Lungenbereich lebensgefährlich verletzt. Der Täter flüchtete unerkannt. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt.

Die Messerattacke wurde am Montag gegen 21.10 Uhr verübt. Tatort war laut Schwarzenecker der Bereich des Parkplatzes einer Wohnhausanlage. Der junge Mann wurde ins Landesklinikum Neunkirchen eingeliefert.

18-Jähriger nach Messerattacke in NÖ auf dem Weg der Genesung

Der Gesundheitszustand des syrischen Asylwerbers besserte sich im Laufe des Dienstags, der Mann sollte gegen Mittag auf die Normalstation des Krankenhauses Wiener Neustadt verlegt werden, teilte die NÖ Landeskliniken-Holding auf Anfrage mit. Das Opfer war in der Nacht auf Dienstag intensivmedizinisch behandelt worden.

Die Suche nach dem Verdächtigen hielt am Dienstagvormittag an, das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelte. Der Unbekannte soll mit einer grünen Kapuzenjacke bekleidet gewesen sein. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Ternitz (Tel.: 059133-3361) erbeten.