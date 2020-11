Nach Messer-Raub: Wiener Polizei sucht diesen Mann

Nach einem bewaffneten Raub in Rudolfsheim-Fünfhaus sucht die Wiener Polizei nach dem mutmaßlichen Räuber. Auch anonyme Hinweise werden gerne angenommen.

Der gesuchte Mann steht im Verdacht am 1. August einen schweren Raub begangen zu haben. Der Tatverdächtige soll in der Reindorfgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus zwei Opfer zuerst mit einem Messer bedroht und anschließend ein Mobiltelefon sowie Bargeld geraubt haben. Der mutmaßliche Täter flüchtete anschließend in Richtung Mariahilfer Straße.