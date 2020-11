Nach Lockdown: Genaue Öffnungsschritte noch offen

Wie es nach dem Lockdown weitergeht, ist bisher noch offen. Geplant sind jedoch "vorsichtige Öffnungsschritte" im Handel und in Schulen.

Die Öffnungsschritte nach dem bis kommenden Sonntag beschlossenen Lockdown sind nach wie vor offen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) wollte am Montag am Rande einer Pressekonferenz zu Details der möglichen Lockerungen nicht Stellung nehmen. Er verwies ebenso wie das Bildungsministerium auf APA-Anfrage auf den Ministerrat am Mittwoch. Vor etwaigen Beschlüssen will man in der Regierung noch die Entwicklung der Infektionszahlen und sowie in den Spitälern abwarten.